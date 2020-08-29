 

Гендиректор компании «Бондюэль» погиб под колесами автомобиля

29.08.2020, 12:48, Новости дня

Генеральный директор французской компании-производителя овощных консервов «Бондюэль» Жером Бондюэль был насмерть сбит автомобилем, передает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Лилль. Бондюэль вместе с женой и друзьями катался по городу на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.

Несмотря на усилия прибывших на место спасателей и врачей, от полученных травм Бондюэль скончался, передает РИА «Новости».

Продукция компании «Бондюэль» широко представлена не только во Франции, где продается под брендом Cassegrain, но и во многих европейских странах, России, США, Канаде и других государствах. 



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