Тихановская назвала роль РФ в разрешении ситуации в Белоруссии

29.08.2020, 12:48, Новости дня

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что РФ может стать посредником в переговорном процессе в стране.

«Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. РФ – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения», – сказала она в интервью Euronews, передают РИА «Новости».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, свою позицию по этому вопросу Светлана Тихановская также транслировала в пятницу в интервью итальянскому телеканалу Sky Tg24, гле не исключила обращение к РФ за помощью.