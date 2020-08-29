ЕС призвал Минск освободить всех задержанных журналистов

29.08.2020, 12:08, Новости дня

Евросоюз призывает власти Белоруссии освободить всех задержанных представителей средств массовой информации и мирных протестующих, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«ЕС ожидает от властей немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных протестующих. Пусть СМИ делают свою работу без запугивания. Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, требуемой народом», – передает ТАСС слова Стано.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии сообщалось о задержании ряда российских журналистов.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Позже журналистов отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.