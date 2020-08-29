В состав экипажа МКС впервые надолго войдёт темнокожая американка

29.08.2020, 11:30, Новости дня

На МКС в 2021 году на борту корабля Starliner компании Boeing с шестимесячной миссией отправится астронавт НАСА Джанет Эппс, передаёт CNBC. Как пишет сайт канала, Эппс станет первой темнокожей американкой, которая проведёт на борту станции длительное время. При этом изначально астронавтка должна была отправиться на шесть месяцев на МКС ещё два года назад, на борту российского «Союза» — однако тогда её отстранили от миссии без объяснения причин.



Reuters

Астронавт НАСА Джанет Эппс станет первой темнокожей американкой, которая проведёт на МКС длительный срок — она вместе с коллегами Сунитой Уильямс и Джошем Кассадой вошла в состав экипажа космического корабля CST-100 Starliner производства компании Boeing, который в 2021 году совершит первый пилотируемый полёт к Международной космической станции, пишет сайт канала CNBC со ссылкой на американское космическое агентство.

«Джанет Эппс совершенно закономерно пополнила ряды экипажа миссии Boeing Starliner-1, — сказала в интервью американскому телевидению заместитель администратора НАСА по пилотируемым исследовательским миссиям. — Она в полной мере дополняет остальных членов экипажа на этой первой полноценной по длительности пилотируемой миссии корабля Boeing».

Сама Эппс отреагировала на своё назначение в «Твиттере», заявив в опубликованном ей видео, что «с нетерпением ждёт» полёта в компании Уильямс и Кассады, говорится в материале CNBC.

По данным канала, Эппс родилась в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. В 1992 году она окончила местный Колледж Ле Мойн со степенью бакалавра по физике, в 1994-м — получила степень магистра естественных наук в Мэрилендском университете в Колледж-Парке, а в 2000-м — докторскую степень в области авиа- и ракетостроения в том же заведении. До зачисления в программу подготовки астронавтов НАСА Эппс семь лет проработала в ЦРУ.

Как отмечает обозреватель CNBC, Эппс должна была стать членом команды МКС ещё два года назад — тогда она вошла в состав американского экипажа, который доставил на станцию российский корабль «Союз», и могла бы оказаться первым темнокожим человеком, пробывшим на орбите продолжительное время. Однако тогда астронавтку, которая даже успела пройти подготовку к полёту, без каких-либо объяснений отстранили от полёта. Её брат Генри Эппс заявлял, что причиной отстранения стал расизм со стороны НАСА, однако сама женщина в интервью прессе в 2018 году комментировать заявления брата отказалась, подчёркивает журналист. В свою очередь, американское космическое агентство, реагируя на обвинения, заявило: «НАСА считает этническое и социокультурное многообразие, а также принцип инклюзивности важнейшими факторами для успешности миссии, и этот подход находит отражение во многонациональности нашего корпуса астронавтов».

Новая миссия Эппс в 2021 году начнётся уже после аналогичной шестимесячной миссии астронавта НАСА Виктора Гловера, старт которой будет дан в конце этого года, говорится в материале CNBC. Это значит, что первым темнокожим человеком, который пробудет в космосе длительное время, станет именно Гловер.

Хотя и Эппс, и Гловер скоро станут частью истории, они будут не первыми темнокожими астронавтами, ступившими на борт МКС: как подтверждают в НАСА, на станции в общей сложности побывали шесть темнокожих американцев, включая Стефани Уилсон, посетившую её трижды, пишет сайт CNBC.