В Украине чествуют память защитников. Имена павших героев зачитывали 40 минут

29.08.2020, 11:10, Новости дня

В Киеве на территории Мемориального комплекса Минобороны Украины проходят мероприятия, посвященные Дню памяти защитников Украины. В них принял участие президент Украины Владимир Зеленский, трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

Во время чествования были зачитаны имена и фамилии 223 воинов, погибших 29 августа 2014 года под Иловайском. Фамилию каждого павшего воина почтили ударом Колокола Памяти и залпом из стрелкового оружия, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В церемонии приняли участие родные погибших воинов.

“В этот день произошла Иловайская трагедия. Мы не должны забывать этот день, каждое имя, которое прозвучало. Я спросил, сколько минут зачитывали имена наших парней. Это длилось порядка 40 минут. К сожалению, мы не можем сократить это время. Но мы как государство можем сделать, чтобы это время не увеличивалось”, – прокомментировал Зеленский.

29 августа в Украине отмечается День памяти защитников Украины, он был учрежден в 2019 году.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

21 августа Офис генерального прокурора Украины передал Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге доказательства совершения Россией военных преступлений в Иловайске в августе 2014 года.