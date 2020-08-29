Венгрия решила закрыть границы с 1 сентября из-за новой вспышки коронавируса

29.08.2020, 11:10, Новости дня

Правительство Венгрии решило с 1 сентября запретить въезд в страну для иностранных граждан в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 28 августа сообщил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш, сообщает венгерское издание Index.

Он отметил, что в стране фиксируется большое количество завозных случаев COVID-19, в связи с чем правительство решило ограничить въезд иностранцев.

Граждане Венгрии, которые возвращаются из-за границы, должны пройти 14-дневный карантин или предоставить два отрицательных теста на COVID-19 в течение двух дней. При этом сделать тест нужно обязательно в Венгрии, результаты исследований, проведенных за границей, приниматься не будут.

По словам Гуляша, по-прежнему будут разрешены транзитный проезд, а также поездки дипломатов и проезд военных конвоев.

Предполагается, что ограничения будут действовать как минимум месяц. Вводить комендантский час или другие ограничения в связи со вспышкой коронавируса власти Венгрии на данный момент не планируют.

По данным правительства, за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден у 158 граждан Венгрии. Как отмечает Index, это максимальный суточный прирост в стране с 10 апреля. Всего в стране подтверждено 5669 случаев заражения, 614 человек скончались, 3759 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 28 августа коронавирусом в мире заразилось 24,74 млн человек, из них скончалось 837,3 тыс., выздоровело 16,2 млн пациентов.