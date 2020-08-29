В РФ завершились испытания нового радара для поиска стелс-целей

29.08.2020, 11:08, Новости дня

В РФ завершены испытания прототипа активной фазированной антенной решетки на основе радиофотоники – РОФАР. Новая технология позволит сократить размеры бортовых РЛС самолетов и кораблей, а также повысит точность и дальность обнаружения стелс-целей.

«По итогам испытаний созданного концерном демонстратора мы получили результаты, позволяющие говорить о перспективе применения РОФАР в составе новейшей морской, авиационной и космической техники, в том числе в комплексах радиолокационного обзора», – передает «РГ» слова генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

Он также подчеркнул, что новая технология позволит интегрировать приемопередатчик в обшивку корабля, самолета или спутника, а также увеличить сектор обзора радиолокатора. Стоит также сказать, что РОФАР создан на основе оригинальной отечественной компонентной базе.

В мае 2017 года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что создаваемый в РФ многофункциональный авиационный комплекс дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения.