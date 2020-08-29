Лишенные аккредитации российские журналисты покидают Белоруссию

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29.08.2020, 10:48, Новости дня

Четыре российских журналиста, лишенные аккредитации МИД Белоруссии, покидают республику, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

«Четыре российских журналиста лишены аккредитации МИД Белоруссии, сотрудники посольства обеспечивают их выезд из республики в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов», – передает ТАСС слова дипломата.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии сообщалось о задержании ряда российских журналистов. К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Позже журналистов отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.



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