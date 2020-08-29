 

По тонкой линии — ЕС пригрозил Турции санкциями за разведку энергоресурсов в Средиземном море

29.08.2020, 10:10, Новости дня

Пойдя навстречу требованиям Греции и Кипра, ЕС начал разработку новых санкций против Турции из-за её деятельности по разведке энергоресурсов в Восточном Средиземноморье на тот случай, если конфликт не удастся решить с помощью дипломатии, пишет Bloomberg. Вместе с тем, в своей политике Брюссель пытается пройти по тонкой линии: защитить суверенитет своих членов, но не разозлить при этом Анкару, что чревато новой волной беженцев с Ближнего Востока.


Reuters

Пойдя навстречу требованиям Греции и Кипра, Европейский союз пригрозил ввести новые санкции против Турции из-за её деятельности по разведке энергоресурсов в Восточном Средиземноморье, пишет Bloomberg.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что начнёт работать над списком возможных карательных мер в отношении физических лиц. Тем не менее политик не исключил, что в конечном счёте санкции могут распространиться на разнообразные активы и суда, а также привести к ограничению доступа Турции к европейским портам и поставкам. Конкретный перечень мер будет обсуждаться на встрече лидеров блока в следующем месяце при условии отсутствия дипломатического прогресса с Анкарой.

«Турции следует воздержаться от действий в одностороннем порядке, — отметил Боррель. — Поведение Турции всё больше удручает».

ЕС пытается сбалансировать свою политику по отношению Турции, стремясь как защитить суверенитет своих членов Греции и Кипра, так и ослабить напряжённость в отношениях со своим стратегически важным партнёром с помощью дипломатии. Подобный подход во многом обуславливается тем, начало новой волны миграции с Ближнего Востока в ЕС во многом зависит от позиции Анкары.

В феврале ЕС пошёл на во многом символический шаг, заморозив активы двух сотрудников корпорации Turkish Petroleum, а также запретив им въезд на территорию союза в ответ на разведку энергоресурсов у берегов Кипра.

«Мы должны найти тонкую грань между сохранением пространства для настоящего диалога и демонстрацией коллективной мощи в деле защиты наших общих интересов», — подчеркнул глава внешней политики ЕС.



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