В Кремль прокомментировали вопрос вакцинации своих сотрудников

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29.08.2020, 10:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что речи о «тотальном и обязательном» вакцинировании от коронавируса всех сотрудников администрации президента не идет.

«Я не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытаний вакцины. Но, конечно, о каком-то, скажем так, тотальном и обязательном вакцинировании речи идти не может», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что не собирается делать себе прививку от коронавируса.

«Я переболел, собственно это тот же самый эффект, что вакцина. Поэтому я не буду делать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли он принять участие в массовой вакцинации.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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