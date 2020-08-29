 

Умер голливудский актер Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в “Черной пантере”

29.08.2020, 9:50, Новости дня

Американский киноактер Чедвик Боузман скончался на на 44-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом говорится в заявлении семьи актера, опубликованном рано утром 29 августа в Twitter Боузмана.

В 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, за четыре года болезнь прогрессировала до четвертой стадии. 

Сообщается, что Боузман умер дома, в окружении жены и близких.

Боузман снимался в кино с 2003 года. Наибольшую известность ему принесло участие в фильмах киновселенной Marvell, где он исполнял роль короля Т’Чаллы – супергероя по прозвищу Черная пантера. Фильм “Черная пантера”, вышедший в 2018 году, стал первой супергеройской лентой с темнокожим актером в главной роли.

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— Chadwick Boseman (@chadwickboseman) August 29, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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