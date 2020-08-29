Умер голливудский актер Чедвик Боузман, исполнитель главной роли в “Черной пантере”
29.08.2020, 9:50, Новости дня
Американский киноактер Чедвик Боузман скончался на на 44-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом говорится в заявлении семьи актера, опубликованном рано утром 29 августа в Twitter Боузмана.
В 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, за четыре года болезнь прогрессировала до четвертой стадии.
Сообщается, что Боузман умер дома, в окружении жены и близких.
Боузман снимался в кино с 2003 года. Наибольшую известность ему принесло участие в фильмах киновселенной Marvell, где он исполнял роль короля Т’Чаллы – супергероя по прозвищу Черная пантера. Фильм “Черная пантера”, вышедший в 2018 году, стал первой супергеройской лентой с темнокожим актером в главной роли.
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— Chadwick Boseman (@chadwickboseman) August 29, 2020
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