РТИ займется созданием в РФ оборудования для сетей 5G

29.08.2020, 9:08, Новости дня

АО «РТИ», разработчик и производитель высокотехнологичной продукции, планирует локализовать в РФ производство оборудования для сетей 5G, сообщил гендиректор концерна Павел Лаптаев.

«Мы создаем производство оборудования для сети 5G (базовые станции, антенны, передающие модемы) для российских телекомоператоров. Это будут отечественные системы с использованием зарубежных компонентов, которые не разрабатываются в России. Но мы достигнем локализации 70-75%, будем полностью делать корпуса, источники питания, системы охлаждения», – передает ТАСС слова Лаптаева.

В настоящее время РТИ производит оборудование для сетей четвертого поколения. Как отметил Лаптаев, сеть 5G в РФ только начинает развертываться, соответственно телекомоператоры сейчас ведут активные переговоры с поставщиками соответствующего оборудования. В настоящее время основными поставщиками являются зарубежные компании.

Напомним, ранее в августе заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов сообщил, что в РФ произвели свое оборудование 5G, которое предложили протестировать операторам связи.