 

Приходько пожаловалась на травлю из-за участия в Евровидении от России

29.08.2020, 8:48, Новости дня

Певица Анастасия Приходько пожаловалась на травлю на Украине из-за своего участия в Евровидении от России.

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это», – цитирует РИА «Новости» заявление Приходько в эфире «4 канала».

По ее словам, в свое время она уехала работать в Россию из-за того, что на Украине ее не оценили.

«Но жаль, что люди не понимают, что дисквалифицировали меня украинцы, при той власти, которая была. (Экс-президент Украины) Виктор Ющенко ничего не мог сделать, потому что это было нечестное Евровидение, были взятки и так далее. Меня просто дисквалифицировали как неудобного участника. У меня был выбор, и я поехала в Россию», – добавила артистка.

Ранее Приходько заявляла, что жалеет о том, что начала свою карьеру певицы в России, так как для нее «этой страны не существует».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

13.07 / Путин подписал закон о жилье для родных погибших военнослужащих

27.06 / Илон Маск обозвал главу Amazon подражателем

13.08 / Познер рассказал о реакции Лукашенко на свою едкую реплику

27.06 / Дзюба поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров “Зенита”

26.08 / Ким Чен Ын на фоне слухов о коме собрал заседание Политбюро

15.07 / Глава минобороны Эстонии назвал Россию врагом

07.08 / Задержание россиян в Белоруссии назвали результатом украинской провокации

30.07 / Россиян предупредили о похолодании

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска