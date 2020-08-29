 

Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак в ходе учений

29.08.2020, 8:48, Новости дня

Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак во время учений в Ровенской области, сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел на трассе «Киев-Чоп» во время отработки посадки на автомобильную магистраль, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 2+2. На кадрах можно увидеть, как истребитель летит над дорогой и сносит дорожный знак.

После этого Су-27 начинает набирать высоту, при этом обломки знака остаются на воздухозаборнике.

Ранее американское военное издание We Are The Mighty включило ВВС Украины в число худших в мире.

Так, издание отметило, что самолеты украинских ВВС не просто устарели, они падают без участия противника. Киеву припомнили гибель 44-летнего американского подполковника Сета Неринга.

Неринг погиб в октябре, когда в Винницкой области разбился истребитель Су-27.



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