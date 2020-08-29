 

МИД назвал вопиющими санкции США против российских НИИ

29.08.2020, 8:08, Новости дня

Москва считает вопиющими санкции США против российских научно-исследовательских институтов и настаивает, что ограничения введены Вашингтоном в интересах продвижения собственных фармакологических компаний, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Считаем вопиющим включение в американские ограничительные перечни трех российских научно-исследовательских институтов. Возмущает, прежде всего, тот факт, что под санкции попали те самые ученые и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от COVID-19. Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают – и успешно – над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США», – отметила Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, санкции США напоминают попытку вести нечестную конкурентную борьбу в сфере производства и распространения вакцины от коронавируса.

«Не уверены, что это правильный шаг к сотрудничеству в сфере борьбы с пандемией, важность которого, думаем, не оспаривается даже в Вашингтоне. Создается впечатление, что речь снова идет о банальном использовании санкционного давления в интересах продвижения собственных компаний, сейчас уже фармакологических, по аналогии с продолжающимся продавливанием на европейский рынок своего газа», – подчеркнула она.

Она добавила, что у РФ имеются вопросы к медико-биологической деятельности Вашингтона как на территории США, так и за пределами национальных границ, передает РИА «Новости».

В среду в министерстве торговли США сообщили, что внесли в черный список пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Минобороны России, участвовавший в работе над вакциной от COVID-19.

В Кремле назвали санкции против российских НИИ продолжением санкционной зависимости США, добавив, что категорически не приемлют утверждения американской стороны, что российские НИИ могли участвовать в разработке бактериологического и химического оружия.

Внесение в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов США. 



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