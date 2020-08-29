Россия сочла недопустимым навязывание посредничества Белоруссии

29.08.2020, 8:08, Новости дня

Давление на Минск о посредничестве в организации диалога с оппозицией наталкивает на аналогии с соглашением в 2014 году на Украине, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Не стоит навязывать Минску посредничество в диалоге с оппозицией. Решение на сей счет – суверенное право Белоруссии. Любое давление в этом вопросе лишь наталкивает на аналогии с соглашением от 21 февраля 2014 года между властями Украины и оппозицией», – цитирует РИА «Новости» Лукашевича.

Он напомнил, что в 2014 году посредники и гаранты соответствующих договоренностей из Германии, Франции и Польши не воспрепятствовали развитию сценария переворота в Киеве.

По его мнению, западные государства забыли о своих обязательствах и не вспоминают об этом по настоящее время.

«Репутация стран Запада, как «честных брокеров», таким образом дискредитирована. Это проецируется и на ОБСЕ», – отметил он.

Также он подчеркнул, что выводы ЕС о выборах в Белоруссии в отсутствие мониторинга Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) безосновательны.

«В Европарламенте и Совете ЕС поспешили утвердить заведомо несостоятельные заключения, что выборы в Белоруссии якобы не были «ни свободными, ни справедливыми». На чем основаны эти утверждения после отказа БДИПЧ от проведения мониторинга кампании, непонятно. Тем не менее дан старт проработке санкций в отношении белорусов, приняты решения о финансовой поддержке оппозиционных СМИ», – сообщил он.

По его словам, последствия «этих скороспелых шагов», которые граничат с попытками внешнего вмешательства в дела государства, «в расчет не принимаются».

Вместе с тем Лукашевич отметил, что приграничные государства ЕС усугубляют конфронтацию внутри Белоруссии.

«Опережая европейских «грандов», в приграничных государствах-членах Европейского союза прямо требуют смены руководства в Минске, опекают координаторов протестов и провокаторов насилия, помогают собирать деньги для участников забастовок в надежде подорвать экономическую стабильность республики», – сказал он.

Тем самым, по его словам, страны ЕС усугубляют конфронтацию внутри страны и препятствуют урегулированию.

Постпред РФ при ОБСЕ добавил, что политически предвзятые заявления БДИПЧ о нарушениях электоральных процедур в Белоруссии недопустимы.

«Подливая «масла в огонь» конфронтации, после выборов Бюро позволило себе заявлять о нарушениях электоральных процедур в Белоруссии, обвинять правоохранителей в насилии над участниками демонстраций, основываясь на неких непроверенных «сообщениях» из сомнительных источников. Считаем недопустимыми столь безответственные, политически предвзятые заявления БДИПЧ, да еще в отсутствие его директора», – сообщил Лукашевич.

Ранее главы МИД ЕС заявляли, что договорились о разработке нового списка белорусских официальных лиц, ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования» на президентских выборах 9 августа. Они считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и не принимают их.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении Белоруссии.