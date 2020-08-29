Гражданин Китая арестован в США за нарушение коммерческой тайны

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29.08.2020, 5:08, Новости дня

В аэропорту Чикаго при попытке покинуть территорию США арестован 34-летний житель Китая, которому предъявлены обвинения в незаконном получении информации с защищенного компьютера университета Вирджинии и краже коммерческой тайны, сообщили в Министерстве юстиции США.

«Гражданин Китая Хайчжоу Ху, который проводил исследования в университете Вирджинии, был арестован сегодня и обвинен в нескольких федеральных преступлениях через несколько дней после того, как попытался сесть на самолет в Китай», – приводит текст сообщения Минюста США ТАСС.

По данным американского ведомства, ученый из Китая обвиняется в незаконном получении информации с защищенного компьютера и краже коммерческой тайны. Проверка, проведенная 25 августа в аэропорту Чикаго, где Ху ожидал посадки на самолет в Китай, показала, что он владеет программным кодом для симуляции биологических исследований.

В Минюсте США подчеркнули, что этот код является результатом многолетних разработок ученых университета Вирджинии, прав на которые у гражданина КНР не было.

Напомним, в конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ограничил въезд аспирантов и ученых из Китая в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможности введения запрета на обучение и преподавание в американских университетах для граждан Китая в связи с ростом опасений по поводу промышленного шпионажа в интересах КНР.



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