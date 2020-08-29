 

Зеленский назначил первого заместителя главы АМКУ

29.08.2020, 4:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным. Соответствующий указ №364/2020 от 28 августа опубликован на сайте главы государства.

Еще одним указом №365/2020 президент уволил Музыченко с должности госуполномоченного АМКУ, которую она занимала с 19 августа до сегодня.

Согласно декларации Музыченко, ранее она работала в ООО “Компания по управлению активами “Система плюс”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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