Зеленский назначил первого заместителя главы АМКУ

29.08.2020, 4:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным. Соответствующий указ №364/2020 от 28 августа опубликован на сайте главы государства.

Еще одним указом №365/2020 президент уволил Музыченко с должности госуполномоченного АМКУ, которую она занимала с 19 августа до сегодня.

Согласно декларации Музыченко, ранее она работала в ООО “Компания по управлению активами “Система плюс”.