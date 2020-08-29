 

В Минске продолжаются задержания. Неизвестные увезли координатора штаба Бабарико

29.08.2020, 4:25, Новости дня

В Минске 28 августа продолжились задержания протестующих. Об этом сообщает Naviny.by.

По информации издания, около 19.00 пришедших на акцию “Цепи солидарности” мужчин просили сесть в автозак, а женщин – разойтись. На акции находилось около 50 женщин, отмечает издание. 

“Женщины разных возрастов начали выстраиваться в цепь около 19.00. Они подняли вверх руки с цветами, некоторые держали плакаты, одна из девушек вязала, сидя на ступеньках. К собравшимся подошли милиционеры и начали настойчиво призывать разойтись, заявляя о незаконности мероприятия. При этом от представителей СМИ потребовали отойти на несколько десятков метров”, – говорится в сообщении.

Задержаны несколько мужчин, которых посадили в автозак, среди них – член Белорусской ассоциации журналистов Илья Кузнецов. Около 20.00 женщинам позволили уйти с площади, и они двинулись в сторону проспекта Независимости, где постепенно разошлись.

В штабе Виктора Бабарико TUT.BY сообщили, что также вечером был задержан их координатор и член координационного совета Виталий Кривко.  

По данным штаба, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли его.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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