В Махачкале задержали присягнувшего ИГ жителя

29.08.2020, 3:08, Новости дня

Правоохранители задержали жителя Махачкалы, который намеревался создать ячейку запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

«Уроженец Махачкалы Гаджи Гаджиев, 2002 года рождения, записал и отправил в закрытый чат мессенджера Telegram видеофайл с обращением к лидеру ИГ, в котором дал присягу на верность указанной террористической организации. При задержании у него обнаружены и изъяты травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, снаряженный 8 патронами калибра 9 мм, и охотничий нож», – сказал собеседник ТАСС.

Задержанный признался в ходе опроса в попытке создания ячейки террористической организации в Махачкале. По его словам, ячейка должна была заниматься преступлениями террористического и экстремистского характера.

«В целях подготовки преступлений террористической направленности он осуществлял сбор информации в отношении сотрудников правоохранительных органов, изучал схемы сборки самодельных взрывных устройств (СВУ) и приобретал компоненты для их изготовления. Для подготовки инфраструктуры бандгруппы арендовал гараж, где складировал компоненты СВУ, а также оборудовал схрон с продуктами питания на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале», – добавил источник.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Содействие террористической деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Участие в деятельности террористической организации», подозреваемого арестовали.

В августе ФСБ задержала в Татарстане участника ИГ, занимавшегося ее финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.