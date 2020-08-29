 

Жителей Иркутской области решили оповещать о работе по ликвидации загрязнения

29.08.2020, 2:48, Новости дня

Население Иркутской области планируют информировать о работе по устранению загрязнений на предприятии «Усольехимпром», «Федеральный экологический оператор» для этого открыл общественную приемную.

Исполнитель работ по ликвидации отходов на промплощадке «Усольехимпрома» открыл общественную приемную. Об этом стало известно накануне на оперштабе при главе региона Игоре Кобзеве, передает «ИркСиб».

Общественная приемная работает по адресу: Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 25. Записаться на прием можно по номеру: 8 (950) 141-53-83. Виртуальная приемная доступна на странице в соцсети «ВКонтакте», информирует «ИркутскМедиа».

На промплощадке «Усольехимпрома» находится очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ.

З0 июля на совещании у президента Владимира Путина обсудили ситуацию на промплощадке. Глава государства распорядился задействовать Росгвардию и Минобороны для решения экологических проблем. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту нарушения правил хранения опасных отходов. В августе правительство РФ выделило 434 миллиона рублей на устранение последствий работы предприятия.

Исполнителя работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском также определили в правительстве. Им стало предприятие «Федеральный экологический оператор», сообщила председатель межведомственной рабочей группы вице-премьер Виктория Абрамченко. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам директора направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии государственной корпорации Росатом Андрея Лебедева, после того как территория «Усольехимпрома» станет безопасной, на месте планируется возвести новое предприятие. Новый завод Росатома будет заниматься ликвидацией химотходов.



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