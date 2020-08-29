 

Минобороны показало видео со всплывшей у берегов США подлодки

29.08.2020, 2:48, Новости дня

Минобороны распространило видео об учениях ВМФ в Беринговом проливе «Океанский щит – 2020», в которых участвует всплывшая у берегов Аляски подводная лодка «Омск».

Подлодка «Омск» проходит учения вместе с рядом других судов, сообщают «Ведомости».

На записи среди прочих кадров показана подготовка к ракетному пуску.

«Омск» совершает экстренное погружение примерно до 40 м. После этого лодка успешно запускает крылатую ракету «Гранит» по учебной цели.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о всплывшей у берегов Аляски российской подводной лодке, а также о том, что Тихоокеанский флот уже дал этому объяснение.



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