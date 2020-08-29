«Алмаз-Антей» получил гран-при форума «Армия-2020»

29.08.2020, 2:08, Новости дня

Концерн «Алмаз-Антей» на международном форуме «Армия-2020» получил гран-при как лучший участник мероприятия, сообщили в Минобороны.

«В конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников международного военно-технического форума «Армия-2020». Гран-при форума удостоено АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Мероприятие прошло на специальной экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА». Награждал победителей руководитель главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров.

Награды также получили АО «Концерн радиоэлектронные технологии», АО «Научно-производственное объединение «Высокоточные комплексы», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», «Институт инженерной физики», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «Кронштадт».

В номинации «За организацию национальной экспозиции» наградили ЗАО «Белтехэкспорт» (Белоруссия) и министерство индустрии и инфраструктурного развития республики Казахстан.

За вклад в организацию и проведение самого форума наградили начальника оперативной группы сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая генерал-майор Чжао Пэнчжа.

Напомним, Минобороны в ходе форума «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники. Общая сумма контрактов превысила 1,16 трлн рублей.