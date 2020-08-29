WT – развал договора СНВ-III с Россией может обойтись США в $400 млрд

29.08.2020, 1:58, Новости дня

Конец договора о сокращении ядерных вооружений с Россией СНВ-III может обойтись США в сумму до $439 млрд, которые при одном из возможных сценариев Вашингтон будет вынужден потратить на наращивание своего ядерного арсенала, пишет The Washington Times. Тем не менее, как отмечает газета, в том случае если США решат не вносить серьёзных изменений в свои текущие планы, смерть СНВ-III обойдётся Вашингтону сравнительно дёшево.



Reuters

Смерть последнего оставшегося договора с Россией об ограничении ядерных вооружений может обойтись США в сумму до $439 млрд, которые придётся потратить на модернизацию арсенала, притом, что ещё $28 миллиардов уйдёт на техническое обслуживание, пишет The Washington Times со ссылкой на новый доклад.

Вместе с тем, как говорится в исследовании Бюджетного управления конгресса США, конец срока действия договора СНВ-III в феврале следующего года может не повлечь за собой практически никаких дополнительных трат.

«Единовременные расходы Министерства обороны могут варьироваться в значительной степени: они могут оказаться нулевыми (если США решат не вносить никаких изменений в свои текущие планы), но могут составить сумму в примерно от $100 миллионов до $172 миллиардов (если США расширят свои ядерные силы до уровня СНВ-II). Не исключены расходы в размере от $88 миллиардов до $439 млрд, если США расширят свой арсенал до уровня СНВ-I», — говорится в пресс-релизе Управления по материалам доклада.

По условиям СНВ-III арсенал американских и российских ядерных боезарядов ограничивается 1550 единицами. Кроме того, благодаря соглашения стороны вдвое сократили число стратегических ядерных ракетных установок, а также договорились о режиме инспекций, призванных предотвратить любой обман.

Вместе с тем, Белый дом не слишком горит желанием продлевать СНВ-III, мотивируя такую позицию беспокойством насчёт нарушений договора со стороны России, а также наличием у Китая небольшого, но постоянно растущего ядерного арсенала.

«Если срок действия СНВ-III истечёт, то США могут решить не вносить никаких изменений в свои текущие планы относительно ядерных сил. В этом сценарии они не понесут никаких дополнительных расходов», — отмечается в докладе.

«Если же США решат увеличить свой ядерный потенциал из-за истечения срока действия договора, то незначительное расширение арсенала обойдётся относительно недорого и может быть осуществлено в короткие сроки. Однако более серьёзное наращивание ядерных сил может оказаться весьма дорогостоящими предприятием, на которое, вполне возможно, уйдёт несколько десятилетий», — сообщают авторы исследования.

Более того, по мнению ряда демократов, многомиллиардные расходы, а также связанные с расширением арсенала опасности для национальной безопасности США могут нести в себе слишком большой риск.

«Хотя в этом докладе дана лишь предварительная оценка издержек, следующих из нелепых заявлений администрации о том, что США способны «закидать противника деньгами», этот документ лишь в очередной раз демонстрирует, почему СНВ-III настолько важен для американской и международной безопасности», — заявили конгрессмен Адам Смит и сенатор Роберт Менендес.

Кроме того, политики призвали администрацию Трампа немедленно продлить соглашение ещё на 5 лет, указав на то, что решение отказаться от договора будет чревато для США различными негативными последствиями.

«В том случае если Вашингтон ничего не предпримет, и срок СНВ-III истечёт, то Россия, которая и так опережает программу США по модернизации ядерных вооружений, воспользуется выходом американской стороны из договора, чтобы быстро увеличить свой арсенал без каких-либо юридических ограничений, — подчеркнули они.

«Америка не может позволить себе дорогостоящую и опасную гонку ядерных вооружений, особенно в контексте нынешних экономических, политических и медицинских кризисов», — подытожили американские политики.