Белоруссия назвала «паузу» в отношениях с Украиной вредной для обеих стран

29.08.2020, 0:48, Новости дня

Объявленная Киевом «пауза» в диалоге с Минском наносит ущерб отношениям между странами, за него ответственность будет нести руководство Украины, заявили в белорусском МИД.

«Белоруссия не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу – это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», – цитирует ТАСС сообщение белорусского ведомства.

Между тем, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что Минск сомневается в самостоятельности принятия решение Киевом при оценке ситуации в республике.

«Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве [во внутренние дела Белоруссии] с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа», – сказал он.

По его словам, «это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений, несмотря на то, что наши страны связывают, как было все-таки отмечено главой МИД Украины, глубокие отношения на всех уровнях, диктуемые прежде всего соображениями добрососедства и кровного родства», передает РИА «Новости».

Глаз добавил, что Минск расценивает призывы Киева к проведению новых выборов в Белоруссии как попытку вмешаться во внутренние дела республики.

По его словам, в Минске «внимательно ознакомились с содержанием прозвучавших в последние дни многочисленных высказываний руководства МИД Украины по белорусской тематике». «Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Этот постулат незыблем для нас», – сказал он.

«Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе», – добавил он.

«Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности на Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне», – сказал Глаз.

Он подчеркнул, что Белоруссия всегда очень аккуратно и взвешенно подходила и будет подходить к сотрудничеству со всеми соседями, особенно с Украиной, «чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу сообщил, что Киев может присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении Белоруссии.

До этого отмечалось, что МИД Украины может внести на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений.