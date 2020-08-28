 

Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из магазина App Store

28.08.2020, 7:08, Новости дня

Американская корпорация Apple удалила аккаунт разработчика игр Epic Games из своего магазина приложений App Store, информирует Bloomberg.

«Мы разочарованы, что нам пришлось удалить учетную запись Epic Games из App Store. Мы много лет работали с Epic Games над запусками их игр. Суд рекомендовал компании соблюдать принципы App Store, которым она следовала на протяжении последнего десятилетия до возникновения данной ситуации. Epic Games отказалась», – приводит заявление Apple ТАСС.

Ранее Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как те удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Разработчик обвинил американские компании в монополизации рынка, указав, что это является нарушением антитрестового законодательства.

Apple и Google объяснили удаление видеоигры из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений.

Epic Games была основана в 1991 году программистом Тимом Суини. За это время компания выпустила десятки видеоигр, среди которых Gears of War и Unreal Tournament. Штаб-квартира Epic Games расположена в городе Кэри (штат Северная Каролина).

Напомним, 10 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением и ограничении конкуренции на рынке приложений.

В июле мессенджер Telegram подал в Еврокомиссию антимонопольную жалобу на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store. Перед этим основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple за накрутку цены и цензуру.

В августе 2019 года ФАС возбудила административное дело в отношении корпорации Apple, в связи с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны компании.



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