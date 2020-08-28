Заслуженный военный летчик объяснил необходимость автомата для армейских пилотов

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28.08.2020, 23:48, Новости дня

Российским военным летчикам необходимо выдать автоматы, вопрос об этом ставился уже давно, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что автоматом АМ-17 можно было бы вооружить военных летчиков. Для этого концерну «Калашников» (входит в Ростех) придется поработать над его весовыми характеристиками и габаритами.

«Иногда автомат может пригодиться для ведения боевых действий в особо трудных условиях. Дело в том, что у летчиков в НАЗе (носимый аварийный запас) наряду с небольшим запасом питания, упаковкой с сигнальными патронами, медикаментами и так далее всегда обязательно находится пистолет и две обоймы патронов», – говорит Попов.

Он объясняет, что совершенно не лишним будет дополнительное размещение в НАЗ короткого скорострельного унифицированного автомата, который мог бы стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями. Попов вспоминает,  что в ходе службы в Афганистане и на Северном Кавказе, ему приходилось брать с собой на борт автомат десантного варианта, если позволяло пространство. 

«Дело в том, что во время боевых действий может отказать оружие, поэтому просто необходимо иметь какой-нибудь запасной  вариант. Потому что нештатные ситуации бывают острыми: например, когда летчика сбили и он оказался на территории противника. Необходимо быстро уходить от преследования, иногда в таких ситуациях приходится отстреливаться», – отмечает Попов.

Также бывают ситуации, когда летчик совершает аварийную посадку в безлюдном месте, где оружие служит средством защиты от диких животных, а также помогает раздобыть пищу, если подмога по каким-то причинам не приходит более суток.

«Вопрос того, чтобы дать летчикам автомат, всегда стоял. А в Сирии мы лишний раз подтвердили, что необходимость такая есть. Поэтому если такую инициативу поддержат, то, я думаю, у «Калашникова» не будет проблем с реализацией», – подытожил Попов.

Конструкторам нужно будет просто сопоставить оружие с НАЗами, продолжает эксперт. Также необходимо будет уменьшить весовые характеристики (где-то убрать приклад, использовать облегченный металл), потому что автомат все-таки будет использоваться не как у пехотинцев, а будет фактичеки «разовым оружием» .

В феврале 2018 года в Сирии сбили российский штурмовик Су-25. Позже было установлено, что летчик Роман Филипов отстреливался. Пилот погиб в бою и был представлен к званию Героя РФ посмертно.



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