 

В Калифорнии разбился вертолет Командования спецоперациями Армии США

28.08.2020, 23:48, Новости дня

При падении военного вертолета Black Hawk в американском штате Калифорния погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения, сообщила Los Angeles Times.

«[Боевая] единица Командования специальными операциями Армии США проводила тренировку поблизости от [города] Коронадо в штате Калифорния 27 августа, когда произошел воздушный инцидент. Двое военнослужащих погибли и трое пострадали. Территория оцеплена, ведется расследование инцидента», – приводит заявление Командования специальными операциями Армии США ТАСС.

По имеющимся у издания сведениям, инцидент произошел на острове Сан-Клементе, примерно в 112 км к западу от города Сан-Диего. На острове расположены аэродром, полигон и тренировочный комплекс, которые используются американскими армейскими подразделениями специального назначения.

Напомним, в декабре 2019 года в американском штате Миннесота разбился вертолет американской нацгвардии UH-60 Black Hawk.



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