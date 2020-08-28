CounterPunch – США сами виноваты в том, что Китай их опередил

28.08.2020, 23:10, Новости дня

Коронавирус и сопутствующий ему экономический кризис показали, что у Штатов превратное понимание свободы и власти, что вместе с их стремлением к гегемонии и неразумным управлением привело к потере ведущих позиций на мировой арене, пишет CounterPunch. Так что, по словам автора статьи, Китай их уже по многим позициям опередил.



Reuters

По мнению некоторых экспертов, постоянные нападки представителей американских властей на Китай ослабнут и прекратятся сразу после выборов в ноябре. Однако, как пишет CounterPunch, на самом деле это вряд ли произойдёт, и на то есть два фактора. Во-первых, причины давления на Китай довольно глубоки и выходят за рамки выборов и отдельных личностей. Во-вторых, эти проблемы затрагивают вопросы распределения власти, доминирования и контроля, а их разрешение занимает десятки, если не сотни лет.

Есть ряд сфер, в которых Китай превзошёл США. В частности, по мнению автора статьи, так произошло в сфере науки и технологий. И именно из-за того, что Китай находится на передовой технологий, на Западе это вызывает такую обеспокоенность. Тем более там знают, что владение наукой и технологиями придаёт стране силу и власть.

Благодаря этому, Китай за несколько десятилетий стал фабрикой доступных и качественных товаров. Успешное проникновение на рынки сделало Китай незаменимым для всего мира. Даже в сфере развлечений он создал сенсацию в виде платформы Tiktok. Отдельно автор статьи говорит про проект Нового шёлкового пути, который должен оставить след для всего человечества.

Он в целом утверждает, что и в остальных сферах влияние США сокращается, что от них остался лишь лоск. Впрочем, военные арсеналы Штатов велики, однако со времён Второй мировой войны они не выиграли ни одного крупного конфликта. В качестве примера тому служат Вьетнам, Ирак, Сомали, Ливия, Сирия, Афганистан.

Ещё один столп, на котором покоится сила США, — это доллар, мировая резервная валюта. Но он теряет позиции. Например, если в 2015 году 90% двусторонних транзакций межжду Китаем и Россией проводились в долларах, то теперь эта цифра упала до 51%. Связано это, в том числе, с санкциями США против этих двух стран.

США также поддерживают своё глобальное доминирование с помощью широкой сети пропаганды, которая представляет Штаты величайшей нацией на земле. Но с течением времени и после интервенции в Ирак этот имидж угас.

Ещё больший урон имиджу Штатов нанесли действия их властей, которым не удаётся управлять страной эффективно. В частности, это стало видно на фоне коронавируса и экономического кризиса, который его сопровождает. Эти явления также показали, как глубоко сидит в сознании американцев понятие прав и свобод человека. Но из-за этого страдает порой всё общество, и одержимость свободой порой подрывает само понятие свободы.

Но не только подъём Китая ответственен за упадок Штатов, отмечает автор. Американское превратное понимание власти, прав человека и стремление к гегемонии — всё это сыграло свою роль, пишет CounterPunch.