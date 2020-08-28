 

Star Tribune – появление российской подлодки взволновало жителей Аляски

28.08.2020, 23:10, Новости дня

По многочисленным сообщениям местных жителей, у побережья Аляски замечена подводная лодка ВМФ России, пишет Star Tribune. По данным газеты, в вооружённых силах США не смогли ответить на вопросы о том, зачем субмарина так близко подошла к американским берегам, хотя и рассказали о российских учениях в регионе.


Reuters

У берегов Аляски в четверг в ходе российских учений всплыла подводная лодка ВМФ России, пишет Star Tribune со ссылкой на чиновников Пентагона. Как подчёркивается в материале издания, о причинах, по которым субмарина пошла на всплытие не сообщается.

Официальный представитель Северного командования ВС США Билл Льюис сообщил журналистам, что его командование совместно с Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки ведут наблюдение за российским судном. «Просьб о помощи от российского ВМФ или других моряков в этом районе не поступало, — цитирует Льюиса Star Tribune. — Но мы всегда готовы помочь тем, кто оказался в беде».

Другую информацию о субмарине — как и о том, почему она так близко подошла к Аляске — Льюис сообщать отказался. «Мы внимательно отслеживаем в своей зоне ответственности интересующие нас суда, включая и иностранные военные корабли», — заявил он. По словам Льюиса, российские учения, в которых участвует подлодка, проходят в международных водах вдали от территориальных вод США.

По данным Star Tribune, в Береговой охране США в свою очередь рассказали, что присутствие российских военных средств, участвующих в учениях, обеспокоило американских рыболовов в Беринговом проливе. «Нам поступили многочисленные сообщения от рыболовецких судов, присутствующих в Беринговом проливе, о том, что они наткнулись на эти корабли, и это их взволновало», — поведал в четверг официальный представитель Береговой охраны Кип Уодлоу.

По словам Уодлоу, Береговая охрана связалась с Командованием ВС США на Аляске, размещающимся на Объединённой базе «Эльмендорф-Ричардсон», и получила от него подтверждение о том, что в регионе действительно проходят запланированные российские учения, о которых были заранее уведомлены ряд чиновников Пентагона. Впрочем, ответить на вопросы о масштабе этих учений и том, сколько в них участвует российских боевых кораблей, Уодлоу не смог, предложив журналистам обратиться в Командование ВС США на Аляске, отмечает обозреватель Star Tribune.

В свою очередь, в Аляскинском командовании вопросы об учениях предложили задать чиновникам от ВВС США в составе Северного командования, говорится в материале издания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Арестованный в Беларуси политтехнолог Шкляров: Лечь на кровать днем нельзя. Свет в камере горит непрерывно

17.08 / Израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме

07.08 / В Свердловской области откроют девять школ на 8,6 тыс. учеников

28.08 / Захарова прокомментировала сообщения об обмене Уилана на Бута или Ярошенко

21.08 / В больнице Омска назвали основной диагноз Навального

04.08 / Стали известны обстоятельства мощного взрыва в порту Бейрута

28.07 / В Минздраве дали советы по укреплению здоровья

06.07 / Путин выразил Китаю и Японии соболезнования из-за ливней и паводков

25.06 / На лечение болезней сердца в Кузбассе направят 400 миллионов рублей

07.07 / Количество задержанных в Крыму крымских татар увеличилось до семи. Среди них – мужчина с первой группой инвалидности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска