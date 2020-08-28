Глава британского МИД осудил задержания журналистов в Белоруссии

28.08.2020, 23:08, Новости дня

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержания журналистов в Белоруссии, расценив это как «бесстыдную попытку» вмешательства в объективное освещение происходящих в республике событий.

«Я осуждаю массовое задержание более 50 журналистов прошлым вечером в Белоруссии, в том числе из Би-би-си, местных и международных СМИ. Это было бесстыдной попыткой вмешательства в ведение объективных и честных репортажей. Власти Белоруссии должны прекратить делать объектом атаки журналистов и защитить свободу слова», – приводит слова министра ТАСС.

Ранее в пятницу ЕС призвал Минск освободить всех задержанных журналистов.

Напомним, в четверг во время акции протеста в Минске задержали ряд журналистов «для установления личности», в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости». Задержанные сотрудники СМИ должны были освещать запланированный марш от площади Свободы к площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии.