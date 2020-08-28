Германия пригрозила России санкциями из-за отравления Навального

28.08.2020, 22:50, Новости дня

Германия введет дипломатические санкции против России, если придет к выводу, что российские государственные органы стояли за отравлением оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает Reuters, об этом заявил 28 августа министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что Берлин будет действовать так же, как и в случае убийства чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Хангошвили – уроженец Грузии, этнический чеченец. Во время Второй чеченской войны он командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии. По данным “Немецкой волны”, Хангошвили имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию.

Хангошвили был убит 23 августа 2019 года в Берлине: киллер подъехал к жертве на велосипеде и сделал несколько выстрелов. Убийцу вскоре задержали. 6 декабря Bellingcat опубликовал расследование, в котором говорилось, что задержанного зовут Вадим Красиков, он въехал в Германию по документам, выданным на имя Вадима Соколова. Расследователи считают, что он связан с ФСБ России.

18 июня 2020 года прокуратура Германии предъявила россиянину официальные обвинения в убийстве и незаконном владении оружием. По мнению немецких правоохранителей, он совершил убийство по заказу “ведомств, которые подчиняются правительству Российской Федерации”.

Канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Берлин рассмотрит вопрос введения санкций против России после окончания судебного разбирательства.

Российского оппозиционера Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске с подозрением на отравление 20 августа (ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву). В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество. До 22 августа Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”. 24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике “Шарите”.

28 августа немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что клиника “Шарите” запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории Бундесвера.