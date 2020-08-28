 

Переговоры Эфиопии, Египта и Судана по ГЭС «Возрождение» провалились

28.08.2020, 22:48, Новости дня

Делегации Эфиопии, Египта и Судана не смогли выработать компромисс по функционированию эфиопской ГЭС «Возрождение», сообщил телеканал Al Arabiya.

Трехсторонние переговоры на министерском уровне начались 3 августа под эгидой Африканского союза. Однако на следующий день они были приостановлены, так как Эфиопия направила Египту и Судану свой план по заполнению водохранилища ГЭС. Каир и Хартум запросили время для рассмотрения эфиопского документа и взаимных консультаций, передает ТАСС.

Очередной тур переговоров возобновился 16 августа. По его итогам планировалось, что стороны представят на рассмотрение руководства Африканского союза согласованный документ, однако, как информирует телеканал, делегации трех стран не смогли выработать соглашение для его передачи в Африканский союз.

По данным южноафриканской радиостанции SABC, после провала переговоров по основным вопросам функционирования ГЭС «Возрождение» председательствующий в Африканском союзе президент ЮАР Сирил Рамапоса намерен созвать экстренную встречу лидеров Эфиопии, Египта и Судана.

Напомним, 16 июля Эфиопия вопреки протестам Судана и Египта начала заполнять водохранилище на ГЭС «Великое эфиопское возрождение».

Эфиопия приступила к реализации проекта создания на Голубом Ниле, который является правым притоком Нила, ГЭС «Возрождение» в 2011 году. Мощность ГЭС, которая представляет собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Эфиопия намерена заполнить водохранилище ГЭС за семь лет, однако эти планы вызывают обеспокоенность Египта, опасающегося обмеления Нила.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Умер глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец

08.08 / Теории заговоров и протест против власти — антимасочное движение набирает силу по всему миру

03.07 / France 24 – расплата за Гонконг — конгресс США накажет банки за бизнес с Пекином

13.08 / Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

22.07 / Полозов: Россия понимает, что решение может быть не в ее пользу, и затягивает рассмотрение иска Украины о нарушении двух конвенций в Международном суде ООН

23.08 / Россия разжигает ненависть в оккупированном Крыму на религиозной почве – представительство Украины при ООН

16.07 / Белый дом не исключил введения запрета на въезд китайских коммунистов в США

21.08 / Bild – член городского совета Рио-де-Жанейро предался диким страстям во время онлайн-совещания

30.06 / Четыре человека пострадали при падении дерева на машину в Петербурге

13.08 / Путину доложили, на сколько стоимость электроэнергии для россиян ниже европейской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска