Переговоры Эфиопии, Египта и Судана по ГЭС «Возрождение» провалились

28.08.2020, 22:48, Новости дня

Делегации Эфиопии, Египта и Судана не смогли выработать компромисс по функционированию эфиопской ГЭС «Возрождение», сообщил телеканал Al Arabiya.

Трехсторонние переговоры на министерском уровне начались 3 августа под эгидой Африканского союза. Однако на следующий день они были приостановлены, так как Эфиопия направила Египту и Судану свой план по заполнению водохранилища ГЭС. Каир и Хартум запросили время для рассмотрения эфиопского документа и взаимных консультаций, передает ТАСС.

Очередной тур переговоров возобновился 16 августа. По его итогам планировалось, что стороны представят на рассмотрение руководства Африканского союза согласованный документ, однако, как информирует телеканал, делегации трех стран не смогли выработать соглашение для его передачи в Африканский союз.

По данным южноафриканской радиостанции SABC, после провала переговоров по основным вопросам функционирования ГЭС «Возрождение» председательствующий в Африканском союзе президент ЮАР Сирил Рамапоса намерен созвать экстренную встречу лидеров Эфиопии, Египта и Судана.

Напомним, 16 июля Эфиопия вопреки протестам Судана и Египта начала заполнять водохранилище на ГЭС «Великое эфиопское возрождение».

Эфиопия приступила к реализации проекта создания на Голубом Ниле, который является правым притоком Нила, ГЭС «Возрождение» в 2011 году. Мощность ГЭС, которая представляет собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Эфиопия намерена заполнить водохранилище ГЭС за семь лет, однако эти планы вызывают обеспокоенность Египта, опасающегося обмеления Нила.