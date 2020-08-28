Председатель правительства Южной Осетии заявил об отставке

28.08.2020, 21:48, Новости дня

Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку, на фоне протестов в республике, сообщили в администрации президента страны.

В обращении к народу республики, которое предоставили в администрации, глава кабинета министров отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным, передает РИА «Новости».

«Уважаемые граждане Республики Южная Осетия. Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые их скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение. Я обдумал, и считаю, что это будет правильно», – говорится в обращении Пухаева к народу.

В пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики. Жители требовали отставки правительства.

Глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связями Заза Дриаев сообщил, что парламент Южной Осетии проведет вечером внеочередную сессию, на которой депутаты поставят вопрос об отставке правительства.

Напомним, глава республики провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств в связи со смертью местного жителя, который находился под следствием по подозрению в посягательстве на жизнь Наниева. В Генпрокуратуру в пятницу поступило сообщение, что местный житель Инал Джабиев в бессознательном состоянии был доставлен в республиканскую больницу, на его теле были телесные повреждения, сказал генпрокурор Урузмаг Джагаев. Позднее Джабиев умер, не приходя в сознание.

Бибилов отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Наниева на время расследования уголовного дела.