Станислав Шушкевич: «Практически Путин сказал Лукашенко: издевайся над своим народом, сколько хочешь»

28.08.2020, 20:25, Новости дня

Резерв российских силовиков, о создании которого на случай, если ситуация в Беларуси, «выйдет из-под контроля», заявил накануне президент РФ Владимир Путин, может быть использован в соседнем государстве “для борьбы с экстремистами”. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Путина.

«Он (резерв) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике, – сказал он, сославшись на обязательства, которые прописаны для России в Договоре о коллективной безопасности и Договоре о Союзном государстве».

При этом пресс-секретарь не смог прокомментировать, что собой представляет контингент, упомянутый Путиным: «Я ничего не могу сказать про вооружение; [численность] достаточная, разумное количество».

Вместе с тем Дмитрий Песков в контексте создания подобного резерва по просьбе Лукашенко не усмотрел причин для ухудшения отношений с белорусским народом.

В Беларуси, по сообщениям СМИ, резко негативно восприняли как новость про загадочный полицейский резерв, так и в целом содержание выступления Владимира Путина. Координационный совет оппозиции в своем заявлении выразил сожаление по поводу создания такой структуры, подчеркнув, что это нарушение международного права.

Тем временем, обращаясь к Специальному Постоянному совету ОБСЕ в Вене в пятницу заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что всему миру ясно, что выборы, прошедшие 9 августа в Беларуси, были сфальсифицированы.

«Соединенные Штаты решительно осуждают жестокость, совершенную белорусскими властями после выборов в отношении мирных демонстрантов и журналистов, включая массовое задержание почти 7000 белорусских граждан, а также продолжающиеся усилия по блокированию интернета и использованию сил безопасности для запугивания тех, кто участвует в мирных демонстрациях, акциях протеста», – подчеркнул Биган.

Ранее позицию США в отношении происходящего в Беларуси озвучил госсекретарь США Майк Помпео:

«Соединенные Штаты вдохновлены тем, как белорусский народ мирно демонстрирует стремление определить свое будущее. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и собственный путь, свободный от внешнего вмешательства».

Ситуацию в Беларуси также вновь прокомментировали канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Говоря в пятницу о заявлении Путина по поводу российских силовиков, готовых прийти на помощь режиму Лукашенко, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется, что «такие силы не будут развернуты».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг обвинения Лукашенко в якобы активизации сил НАТО на западной границе Беларуси.

«Мы уважаем суверенитет, и НАТО не занимается наращиванием военной мощи вблизи Беларуси, – сказал он в интервью Reuters, – Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимой страны – Беларуси».

«Устроить провокацию с захватом здания при его КГБэшном опыте – раз плюнуть»

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь, подписавший в 1991 году как глава Республики Беларусь Беловежские соглашения, оценил интервью Путина как «выступление против белорусского народа». По его мнению, в республике никто не порывается занимать госучреждения, что предполагал президент РФ.

«Но устроить провокацию с захватом здания при его КГБэшном опыте – раз плюнуть, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – И тогда он пришлет к нам свою банду. Поэтому я расцениваю это еще и как наглую провокацию против белорусского народа, которого Лукашенко в очередной раз обманул на выборах».

Лукашенко сейчас будет «изображать переговоры и тянуть резину», утверждает Станислав Шушкевич. На его взгляд, это абсолютно очевидно: «Тем более, его приободрил Путин, который высказался в том духе, что, мол, если будет волноваться народ, я пришлю своих бандитов, как присылал их в Крым, Луганск и Донецк».

В то же время задержание трех с лишним десятков «вагнеровцев» накануне президентских выборов в Беларуси, как представляется политику, было сделано для того, чтобы иметь лишний повод разгона мирных протестных акций: «Просто (белорусские власти) сделали вид, что сюда приехали специалисты, которые якобы должны поддержать тех, кто хочет учинить беспорядки. Согласен, что это провокация, но чья, я не знаю».

При этом Станислав Шушкевич не исключил, что в случае необходимости в Беларусь как раз и пришлют тех же самых «вагнеровцев». «Только их будет гораздо больше, – уточнил он. – Потому что, когда на улицы выходит триста тысяч народу, что невиданное совершенно (для республики) событие, тут малыми силами не обойтись… Правда, МВД оценивает численность протестующих как 20 тысяч, но это вранье. Данные со спутника показывают, что людей было несоизмеримо больше».

Вместе с тем политик склоняется к тому, что развитие событий не сулит ничего хорошего. «Потому что практически Путин сказал Лукашенко: издевайся над своим народом, сколько хочешь, а мы тебя все равно слопаем. То есть он хочет через Беларусь попробовать легитимизировать свои властные полномочия после 2024 года…» – резюмировал Станислав Шушкевич.

«Западный вектор лукашенковской политики на глазах скукожился почти до нуля»

Российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» назвал интервью президента России «словесной интервенцией», призванная показать всему миру, что события в Беларуси контролируются Москвой. По его словам, это не новость, потому что Лукашенко отказывается говорить с Меркель и Макроном, но уже раз пять поговорил по телефону с Путиным.

«Западный вектор лукашенковской политики на глазах скукожился почти до нуля, – утверждает он. – Путину это на руку. Поэтому забыты все разговоры про ЧВК «Вагнера» как инспирированную из Москвы попытку раскачать ситуацию в Беларуси. Все это забыто и прощено.

К тому же Путин, осознанно или неосознанно, но подобрал очень характерные формулировки, которые можно чрезвычайно широко трактовать, констатировал Дмитрий Орешкин: «Так, он сказал, что по просьбе господина Лукашенко будут сформированы резервы из правоохранителей, не обозначив, из каких именно. Это может быть Росгвардия, в распоряжении которой есть тяжелое вооружение и танки, а могут быть спецслужбисты и кто угодно. Такое невнятное заявление не случайно. Оно дает Путину неограниченные возможности для маневров».

Кроме того, не объяснено, кто решает, вышла ситуация из-под контроля или нет, и не определено, где будет решен этот вопрос, заметил политолог: «Путин же не сказал, что, если президент Беларуси Александр Лукашенко обратится к нам с соответствующей просьбой, мы откликнемся. Так что, по-видимому, решать все будут в Москве, а не в Минске. Это для Лукашенко, конечно, плохая новость. Но последнее, что тот сделает в своей жизни, это обратится к Путину с просьбой ввести войска.

Если только он не поймет, что завтра – край, и его повесят или с ним еще что-то плохое произойдет – то да. А до этого он от такого шага будет стараться воздерживаться. Потому что прекрасно понимает, что его власть опирается исключительно на штыки. И если это будут штыки Путина, то 26 лет властной истории Лукашенко завершены и начались новые годы властной истории Владимира Путина над Россией и Беларусью.