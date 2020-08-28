В Екатеринбурге запустили свои серверы для облачного гейминга

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28.08.2020, 18:25, Новости дня

Хорошая новость для любителей компьютерных игр в Екатеринбурге: «Ростелеком» запустил в их городе серверы для облачного гейминга. Ранее пользователям приходилось обращаться в московский центр обработки данных.

Как пояснили специалисты, наличие собственных серверов должно сократить время отклика. Этот показатель очень важен для тех, кто играет в игры, требующие хорошей реакции. Теперь и на Урале, и за Уралом облачные игры будут работать быстрее.

Напомним, что сервис облачного гейминга был запущен еще в прошлом году. Игры с него можно запускать на компьютерах, ноутбуках, консолях и других устройствах. По прогнозам экспертов, в недалеком будущем большая часть игрового контента переместится в облака.



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