 

Главу МВД Южной Осетии отстранили по подозрению в избиении человека до смерти

28.08.2020, 18:08, Новости дня

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Наниева на время расследования уголовного дела одного из подозреваемых в покушении на главу МВД, сообщили в пресс-службе Бибилова.

«Поручаю в рамках уголовного дела направить материалы на экспертизу в город Ростов-на-Дону для того, чтобы у нас не было никаких сомнений в том, что результаты достоверны и на них никто не влиял. Я также хочу сообщить, что принял решение об отстранении на время проведения следственных мероприятий министра внутренних дел Игоря Наниева. Я сегодня же подпишу соответствующий указ», – цитирует Бибилова ТАСС.

Глава республики провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств в связи со смертью местного жителя, который находился под следствием по подозрению в посягательстве на жизнь Наниева. По факту смерти подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Между тем источник 360 в правоохранительных органах республики сообщил, что министра подозревают в избиении жителя до полусмерти.

В Генпрокуратуру в пятницу поступило сообщение, что местный житель Инал Джабиев в бессознательном состоянии был доставлен в республиканскую больницу, на его теле были телесные повреждения, сказал генпрокурор Урузмаг Джагаев.

Позднее Джабиев умер, не приходя в сознание.

«В настоящее время проводятся следственные действия на территории МВД Республики Южная Осетия, устанавливаются лица, которые работали с Джабиевым, проводится сбор материала. В ближайшее время будем готовы доложить о выводах с учетом медицинского обследования», – сказал глава ведомства.

Бибилов отметил, что необходимо установить причину смерти. Все обстоятельства гибели Джабиева нужно установить, и «и если будет доказана причастность лиц к превышению полномочий, эти люди должны понести наказание».

«Так же, как и дело с покушением на министра внутренних дел, дело о смерти Джабиева я беру под личный контроль», – сообщил глава республики.



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