 

Москва и Токио обсудили хозяйственную деятельность на Курилах

28.08.2020, 18:08, Новости дня

Россия и Япония провели заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, сообщил японский МИД.

Консультации проводились в формате видеоконференции, в ходе которой стороны поговорили о совместных проектах для возможной реализации на этой территории, передает ТАСС.

Также стороны обсудили юридические аспекты ведения такой деятели и обсудили ситуацию с коронавирусом.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поправки к Конституции защитят Курилы от Японии.



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