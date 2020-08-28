 

Компания LG представила маску с очистителем воздуха

28.08.2020, 17:07, Новости дня

Представители южнокорейской компании LG объявили, что вскоре начнут продавать носимый очиститель воздуха собственного производства. За последние полгода половина населения планеты приучилось ходить в масках, отмечают разработчики. Но все как один жалуются, что дышать через ткань трудно.

Предлагаемый очиститель воздуха также можно носить на улице и в помещениях. Но он оборудован НЕРА-фильстрами, которые очень хорошо очищают воздух от посторонних примесей. Таким образом, новая «маска» станет не помехой, а помощником.

Сквозь фильтры не проникает большая часть дыма и вредных веществ, они становятся надежными барьерами для микроорганизмов. Для того чтобы дышать было легче, в устройстве предусмотрены небольшие вентиляторы, помогающие нагнетать и выводить воздух в соответствии с тактами дыхания человека. Одно неудобство – каждые два часа нужно подзаряжать батарейку.



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