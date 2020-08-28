Мать выкрала своего ребенка из соцучреждения в Москве

28.08.2020, 15:48, Новости дня

Суд рассмотрит вопрос об ограничении в родительских правах матери, которая выкрала своего ребенка из учреждения соцзащиты в Москве, где находятся ее семеро детей, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«По ситуации с ребенком в СМИ появились сообщения о том, что родители тайно забрали ребенка из учреждения соцзащиты. К сожалению, инцидент действительно произошел», цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос ограничения матери в родительских правах.

«К сожалению, такая мера – вынужденная. За несколько лет женщина не поменяла свои взгляды на то, что у детей не должно быть угроз жизни и здоровью, у них должны быть нормальные условия для жизни, и им нужна забота и поддержка», – сообщили в пресс-службе.

С этой многодетной семьей сотрудники соцзащиты работают уже четыре года. «Женщина неоднократно оставляла своих маленьких детей без присмотра, с незнакомыми мужчинами в состоянии алкогольного опьянения; ребята жаловались на то, что у них нет еды, одежды и они не хотят жить с мамой; некоторые из детей долгое время не посещали школу. Более того, в органы соцзащиты поступала информация о предполагаемом жестоком обращении с детьми», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что маме неоднократно помогали решать бытовые и материальные вопросы. Семья получает все необходимые выплаты и льготы, находилась на социальном сопровождении, им оказывалась вся возможная помощь: с семьей постоянно общались специалисты соцзащиты и психологи, подключались к работе с семьей и волонтеры общественной организации «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

«К большому сожалению, мама не изменила своего отношения к детям. Некоторое время семья жила в другом регионе России, где у местных органов опеки также были вопросы к воспитанию и содержанию детей. Недавно один из детей пожаловался родственнице, что их мамы уже несколько дней нет дома; им нечего есть, в квартире находятся посторонние люди. Об этом узнали сотрудники соцзащиты и незамедлительно вышли к детям. Информация подтвердилась. Ситуация действительно оказалась критической. Дети находились в социально опасном положении, а со стороны матери не было предпринято ничего для изменения ситуации, несмотря на все условия со стороны сотрудников соцзащиты и НКО. Поэтому было принято решение направить детей в учреждение соцзащиты», – сообщили в пресс-службе.

Размещение детей в учреждение соцзащиты поддержала и волонтерская организация, которая долгое время взаимодействовала с семьей и понимала ситуацию изнутри. В период нахождения детей в учреждении мама могла их навещать.

«В один из визитов она без предупреждения администрации забрала ребенка. Сотрудники соцзащиты незамедлительно вызвали полицию и сами начали поиски малыша. Специалисты очень волновались за ребенка. К счастью, в этот же день его нашли, и сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. О нем заботятся специалисты центра содействия семейному воспитанию. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы», – сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее в СМИ появилась информация, что многодетные родители выкрали из социального центра своего ребёнка, которого ранее у них отобрали органы опеки. Отмечалось, что девочку обнаружили спустя несколько часов в квартире родителей. Также сообщалось, что у этой семьи семеро детей, всех их отобрали органы опеки.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, в чем причина материнского безумия.