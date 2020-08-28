 

В РФ появится частный виртуальный оператор сотовой связи

28.08.2020, 14:34, Новости дня

О своих планах создать виртуального сотового оператора заявил российский блогер и предприниматель Азам Ходжаев. По словам автора идеи, работа будет основана на инфраструктуру Tele2. В реализации данного проекта также участвует компания Next Mobile.

По предварительным данным, запуск работы оператора состоится уже в сентябре текущего года. Сейчас специалисты компании Next Mobile заканчивают работу над техническими решениями. Кроме того, выпускаются сим-карты для нового оператора.

Как пояснил Ходжаев, сначала подключиться к виртуальному оператору можно будет только в салонах компании Tele2. Позже получать сим-карты станет возможным также с курьерской доставкой. Для успешного вхождения в рынок новый оператор предложит «суперконкурентные» тарифы и бонусы.  



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