 

Четыре главных ошибки при очистке памяти смартфона

28.08.2020, 14:34, Новости дня

Память смартфона не безгранична, поэтому ее нужно периодически чистить от лишних файлов, напоминают эксперты. Однако, проводя данную процедуру, пользователи часто делают типичные ошибки.

Во-первых, нельзя стирать незнакомые файлы, даже если они очень большие. Если вы сами их не записывали и не уверены, что это какой-либо вредонос, лучше оставьте незнакомые файлы в покое. Во-вторых, нужно быть очень внимательным в выборе приложений для очистки внутренней памяти. Иногда именно с ними приходят вирусы.

Третья ошибка – очищать смартфон, стирая установленные разработчиком программы и отказываясь от важных процессов. Четвертая – попытка перенести громоздкие приложения на карту памяти. Производительность при этом обязательно снизится.



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