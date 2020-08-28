Мультимедийный проект «Память поколений» стартовал в Южно-Сахалинске

28.08.2020, 14:08, Новости дня

Ассоциация исторических парков «Россия – Моя история» при участии Минкультуры представила в Южно-Сахалинске новую мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне.

Посетители торжественного открытия первыми оценили уникальный формат экспозиции, собравшей 200 произведений живописи художников второй половины 20 века с помощью современных проекционных и мультимедийных технологий. Каждый из знаменитых шедевров был «оживлен» с помощью анимации и с выразительностью кинематографа представил историю военной поры. Технические и интерактивные решения позволили дополнить эффект от знакомства с художественными произведениями материалами хроник, малоизвестными фактами о героях и живыми свидетельствами тех лет, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В торжественном мероприятии приняли участие представители проекта «Россия – Моя история», Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, Северо-Курильского краеведческого музея, представители культурной общественности острова, а также первые посетители интерактивной выставки.

Экспозиция охватила творчество мастеров военного и послевоенного периода и состоит из восьми залов, расположенных в хронологической последовательности: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970–-е», «Во имя жизни. 1990–2010-е».

«Мультимедийные выставки сегодня – это уже не просто дань моде, а устоявшийся формат, который, обладая своим инструментарием, открывает большие возможности для исторического просвещения. Наша новая экспозиция не только оживила картины с помощью спецэффектов, а помогает воспринять живопись, как историческое свидетельство, цвета и художественные приемы, как сигналы самого художника, который через них стремился донести важные, рассказывающие о войне детали, для будущих поколений», – сообщил директор Ассоциации исторических парков Иван Есин.

Подготовка к проекту заняла более года и объединила старания историков, культурологов, дизайнеров и специалистов по мультимедиа и IT. Активное участие в нем приняли сотрудники исторических парков, специалисты 45 российских музеев, представивших цифровые «оттиски» произведений, ученые и эксперты, партнеры и волонтерский корпус «Наследники».

Первые гости выставки поделились своими впечатлениями о проекте. Посетители признавались, что выставка помогла им понять и воспринять историю Великой Отечественной войны, которую они изучали только по учебнику и старым фотоснимкам.

«Оказавшись в зале, ты, словно переносишься на линию фронта, туда, где идет бой и даже слышишь звуки рвущихся снарядов из звуковых динамиков. Это очень страшно и становится понятно, почему наши дедушки боялись повторения войны», – говорит ученица девятого класса Анастасия Лаврова.

В течение сентября мультимедийная экспозиция откроется в Якутске, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Нижнем Новгороде, Махачкале, Ростове-на-Дону, Сургуте, Казани, Самаре, Краснодаре. Официальная презентация проекта запланирована в Москве 5 сентября.