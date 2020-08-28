 

Ведущая Первого канала отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву из-за разбитого Mercedes

28.08.2020, 14:08, Новости дня

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова отозвала иск к футболистам Александру Кокрину и Павлу Мамаеву по разбитому Mercedes в Савеловском суде Москвы.

«Производство по делу в связи с отказом от иска прекратить», – сказала судья Анастасия Миронова, передает РИА «Новости».

В конце апреля телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева с требованием возместить ущерб, нанесенный автомобилю после инцидента с избиением ее водителя. Ущерб оценен в 321 тыс. рублей. Защита Кокорина заявляла, что он не трогал машину, а Мамаев выплатил требуемую сумму.

Представитель Ушаковой отказался от требований, поскольку Мамаев «полностью погасил, возместил сумму».

Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года и шести месяцев (Кокорины).

Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и вынес собственное решение. В нем сроки оставили прежними, но добавили в фабулу о хулиганстве подпункт, что преступление было совершено «с использованием предмета в качестве оружия» – речь о стуле, который подвернулся под руку Александру Кокорину.

В августе Мосгорсуд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву, после чего огласил новый. Согласно новому приговору, Кокорину оставили прежний срок в колонии, Мамаеву – заменили реальный срок исправительными работами на один год.

После этого защита футболистов решила обжаловать повторное решение Мосгорсуда по делу о хулиганстве и побоях.



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