Учредители РУСАДА одобрили отставку Гануса

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28.08.2020, 14:08, Новости дня

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) согласилось с рекомендациями наблюдательного совета организации, Юрий Ганус покидает пост генерального директора РУСАДА, сообщил президент Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Владимир Лукин.

«Совет учредителей согласился с решением наблюдательного совета», – сказал Лукин по телефону.

По словам Лукина, Маргарита Пахноцкая написала заявление об уходе с поста заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по собственному желанию.

«Насколько мне известно, она подала заявление об уходе», – передает РИА «Новости» ответ Лукина на вопрос, остается ли заместитель гендиректора Маргарита Пахноцкая на своей должности.

Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что исполняющим обязанности генерального директора РУСАДА назначен юрист организации Михаил Буханов.

«Мы уверены, что операционная деятельность РУСАДА останется независимой, мы отмечаем деятельность Гануса за все это время. Выборы нового генерального директора состоятся не позднее, чем через 6 месяцев», – сказал Поздняков.

В июле депутат Госдумы и двукратный олимийский чемпион Вячеслав Фетисов предложил топ-менеджерам РУСАДА отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу агентства.



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