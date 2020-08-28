Лукашенко заявил об окончании «вакханалии» в Белоруссии

28.08.2020, 12:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» в республике заканчивается, и призвал заняться восстановлением экономики.

Такое заявление Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Оршу Витебской области, где посетил предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша», передает БелТА.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», – сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что между государственными и частными предприятиями в Белоруссии не должно быть разницы.

По его мнению, везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и достигаться высокие результаты. Президент уточнил, что сейчас этому будет уделяться пристальное внимание.

Ранее Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным насчет рефинансирования долга республики перед Москвой в размере 1 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам.