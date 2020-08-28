 

Новый Peugeot e-Boxer получит две батареи на выбор

28.08.2020, 11:52, Новости дня

Французский автогигант Peugeot начнет продажи нового электрокара e-Boxer с двумя вариантами аккумуляторов.

В свою очередь, приобрести фургон можно с пятью вариантами длины и высоты кузова. Следует отметить, что внешний вид Boxer отличается также специальными шильдиками, а также формой кузова. Предполагается, что новый электрический агрегат выдает 122 л.с. мощности. Предполагается, что новая модель электрокара e-Boxer может преодолеть на полном заряде батареи до 200 километров в упрощенной модификации.

Также указано, что новая модель будет доступна в продвинутом исполнении, которое предполагает 340 километров. Для полного заряда аккумулятора нового электрокара e-Boxer  понадобится около 12 часов.  



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