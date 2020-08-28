 

Попова рассказала о выживаемости коронавируса в разной среде

28.08.2020, 11:48, Новости дня

Коронавирус остается устойчивым в окружающей среде до 48 часов при высыхании, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, исследования ГНЦ «Вектор» показали, что в воде вирус выживает хуже. В питьевой воде он умирает в течение двух часов, в соленой живет до суток, в зависимости от концентрации соли, передает ТАСС. 

«В окружающей среде он устойчив при высыхании до 48 часов в значимой концентрации, которая может нанести ущерб», – сказала она.

В целом коронавирус распространяется больше капельным путем, чем воздушным. При этом из-за тяжести капель такого большого распространения, как при гриппе, нет.

Попова отметила, что проводятся эксперименты на животных, благодаря которым выявляется размер капли, образующейся в смеси аэрозоля. Это позволяет понять, как далеко должен находиться один человек от другого.

Ранее ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. 



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