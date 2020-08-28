 

В РФ начали создавать новейшую БМП «Манул»

28.08.2020, 11:48, Новости дня

Новая боевая машина пехоты «Манул», оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в России, сообщил главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в «Ростех») Сергей Абдулов.

«На форуме («Армия-2020») мы показываем новую машину, создаваемую в рамках нашей инициативной опытно-конструкторской работы «Манул» – используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем. На мой взгляд, «Манул» – это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего», – передает РИА «Новости» слова Абдулова.

Он пояснил, что при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, «Манул» соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.

«Шасси «Манула» существенно модернизировано по сравнению с БМП-3, там стоит более мощный двигатель – до 660 лошадиных сил. Боевой модуль оснащен 30 мм автоматической пушкой, противотанковыми ракетами «Корнет-Э» и новейшим прицельным комплексом», – рассказал Абдулов.

По его словам, в настоящее время определенный интерес к «Манулу» проявляют Сухопутные войска России. Чтобы перейти на следующий этап работы над этой БМП, специалисты СКБМ должны получить техзадание от военного ведомства.

Напомним, в среду российский бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», оснащенный переносными зенитными ракетными комплексами, впервые представили публике на форуме «Армия-2020».



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