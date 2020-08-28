Россия получила первую иностранную заявку на новейший плавающий танк

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28.08.2020, 10:48, Новости дня

Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», сообщил главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в «Ростех») Сергей Абдулов.

«Пока предметный интерес выказывает одна из стран Ближнего Востока, но работа ведется по нескольким регионам», – передает РИА «Новости» слова Абдулова.

Легкий танк «Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Она способна без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации.

По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать «Спрут-СДМ1» в качестве легкого плавающего танка.

Напомним, 21 августа «Ростех» сообщил, что начались государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1», их планируется закончить к 2022 году.



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